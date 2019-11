Beroemdste 18de-eeuwse Britse renpaard komt naar Den Haag

Milton Keynes

Het skelet is in bezit van de Royal Veterinary College, zeg maar de landbouwuniversiteit in Londen. Momenteel staat het opgezette dier op een overzichtstentoonstelling van George Stubbs in de MK Gallery in de Britse stad Milton Keynes. Een deel van deze expositie - met bruiklenen uit Britse museale collecties en particuliere verzamelingen - is vanaf 20 februari in het Mauritshuis te bezoeken. Hoewel Stubbs ook andere dieren schilderde, ligt het accent in Den Haag op zijn paardenportretten. ,,George Stubbs is in Nederland een tamelijk onbekende naam, maar in Groot-Brittannië geldt hij als een van de belangrijkste schilders van de achttiende eeuw’’, aldus Boris de Munnick van het Mauritshuis.