Beroepsverbod geëist tegen agent na gewelddadige arrestatie

Handbalver­e­ni­ging Hellas gaat swingen met nieuwe toptrainer

16:58 In het verleden is al gebleken dat handbalvereniging Hellas een neusje heeft voor het aantrekken van toptrainers. Ook nu weer is het, met de Portugees Fernando Nunes, gelukt een bekwame oefenmeester te binden. Strijden om de titel is zijn missie.