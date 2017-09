'Beroerte nog te weinig herkend'

Een hartinfarct herkennen mensen inmiddels, weet neuroloog Jelis Boiten van HMC Westeinde. ,,Bij pijn in de borst gaan de alarmbellen wel af.’’ Anders is dat bij een herseninfarct, ofwel een beroerte, waarbij de bloedtoevoer naar de hersenen is verstopt door een bloedpropje. Zeker een derde van de patiënten wacht zolang met 112 bellen dat ze niet meer behandeld kunnen worden.

Een enorme gemiste kans, aldus de arts, want ‘er bestaan gewoon goede behandelingen’. Die hebben zich bovendien de laatste jaren snel ontwikkeld. Het oplossen van de bloedprop werd al langer gedaan, maar sinds vrij recent is het ook mogelijk om via de lies de prop weg te pakken met een katheter.

Verlamming

De gevolgen van een beroerte die niet wordt behandeld, kunnen zeer ernstig zijn. Van verlamming tot verlies van de spraak. Zonde, aldus de zorgverleners. Daarom voeren zij komende week campagne via posters, flyers, tv-spots en acties. ,,We pakken flink uit’’, aldus een woordvoerder van GGD Haaglanden, de initiatiefnemer. ,,We zetten zoveel mogelijk middelen in vanwege de ernst van dit probleem.’’ Ook neuroloog Boiten spreekt van ‘een belangrijke campagne’.

De GGD-actie wordt onder meer gesteund door de ziekenhuizen in de Haagse regio (HMC, Haga, Lange Land en Reinier de Graaf), de ambulancediensten en de acute huisartsenposten. De komende week hopen die er bij het publiek in te hameren dat er drie signalen zijn, waar je een beroerte aan kunt herkennen, het ‘mond-spraak-arm-beroerte-alarm’. ,,Als een mondhoek gaat afhangen, als je onduidelijk of onverstaanbaar gaat praten of als je een arm of been niet meer kunt bewegen, moet je 112 bellen.’’

Stolsel

Naar schatting worden in de Haagse regio elk jaar zo’n 4.000 mensen getroffen door een beroerte. Hoe sneller die hulp krijgen, hoe kleiner de kans op hersenschade. Het oplossen van het stolsel kan tot uiterlijk 4,5 uur na de beroerte, het wegpakken van het stolsel moet binnen 6 uur gebeuren. Maar nog beter is het om direct naar het ziekenhuis te gaan. ,,Een beroerte komt het meest voor bij ouderen. Die zijn vaak geneigd om het even aan te kijken. Maar dat afwachten kun je beter in het ziekenhuis doen, bij wijze van spreken.’’