Beroving op Badhuisweg in Den Haag, dader vlucht te voet

Dit is wanneer Dirk aan de Toren­straat opent: de verbouwing is begonnen!

Het heeft nogal wat jaren geduurd: de verbouwing van het oude Rock Palace-pand aan de Torenstraat. De muziekwinkel sloot in 2019 de deuren en de afgelopen jaren was er veel gedoe over wat er dan in het pand zou komen. Daarbij kwamen ook nog eens werkzaamheden waardoor de hele straat maanden open lag. Nu is de straat klaar en is de verbouwing van de supermarkt begonnen.