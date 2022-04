Beroving op de François Valentijnstraat in Den Haag, vier verdachten op de vlucht

Voetbal­club RKAVV uit Leidschen­dam haalt de Indiase kranten: ‘Onze trainers zouden die kant op kunnen’

Het gerucht dat voetbalclub RKAVV uit Leidschendam in India voet aan de grond wil krijgen, is er op het eerste gezicht een voor in de categorie ‘luchtkasteel’. Maar niets blijkt minder waar. De Leidschendammers hebben in het land van bijna anderhalf miljard inwoners serieuze plannen. ,,Dat zou toch super zijn?”

15:15