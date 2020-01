Berry (31) beslaat paarden: 'Ik ben al zo vaak gebeten, geschopt en geduwd'

,,Veertien kilometer heen en terug in de sulky vanaf het Zwarte Pad. Goed voor m’n paarden en goed voor mij’', zegt de hoefsmid, die met zijn gezin in het mooiste huisje van het Benoordenhout woont: het boswachtershuisje aan het begin van de oprijlaan van Clingendael.



Berry begon ooit op het vwo van het Sint-Maartenscollege in Voorburg. Daarna volgde een hele trits aan scholen omdat Berry te vaak 'na het derde uur ongeveer' liever naar Duindigt fietste dan naar de les scheikunde of geschiedenis ging. School werd pas weer leuk toen hij in Barneveld de opleiding tot hoefsmid volgde. ,,Een praktische scholing was dat. Vier dagen van de week liep ik stage bij een oom, hoefsmid in Rotterdam, en de vijfde dag ging ik naar school. Dat lag me beter'', herinnert Berry zich.