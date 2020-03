Bert (71) betaalt zich blauw om te wandelen in duingebied Solleveld: ‘Dat is dan 200 euro, alstublieft’

Vijf nieuwe coronabe­smet­tin­gen in Haagse regio, totaal nu op dertien

16:00 Bij twee vrouwen van in de twintig, een man van in de veertig en een vrouw in de dertig uit Den Haag is het coronavirus vastgesteld. Ook een vrouw in de vijftig uit Pijnacker-Nootdorp is besmet geraakt. Dat meldt de GGD Haaglanden zojuist na laboratoriumonderzoek.