Bert en Conny gingen na bezoek van buxusmot toch maar aan de slag met een nieuwe voortuin

Mijn TuinBert en Conny Meerman wonen sinds twee jaar in hun nieuwe huis in Zoetermeer. Vorig jaar werd de achtertuin helemaal aangepakt, een paar dagen geleden is de laatste hand gelegd aan de voortuin. Deze week hun verhaal in de rubriek Mijn Tuin.