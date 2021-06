Beschieting en bedreigingen in Den Haag: cameratoezicht uitgebreid

Volgens de gemeente staan de verschillende recente incidenten waarbij wapens zijn betrokken niet los van elkaar, maar is er een onderling verband. Dat zou zijn gebleken uit strafrechtelijk onderzoek. Mogelijk speelt hierbij de beschieting van restaurant Chip Sigi in april van dit jaar een rol, daarbij zou ook een explosie zijn geweest. Nu is besloten om rond de Terwestenstraat in de Schilderswijk, waar onlangs iemand werd bedreigd, en de Mieogvaart in Ypenburg camera’s op te hangen. In het gebied rond het Helena van Doeverenplantsoen hangen al camera’s. Die blijven in elk geval nog een jaar hangen.