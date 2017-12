Beschonken automobilist rijdt stoep op en ramt gevel

Calamiteitensite District 8 meldt dat de bestuurder van de auto een agent beledigde, toen deze ter plaatse was. De vrouw raakte bij de botsing gewond en moest worden nagekeken in de ambulance. Na deze controle werd duidelijk dat de vrouw naar het ziekenhuis toe moest, maar voordat zij werd afgevoerd, moest zij eerst een blaastest ondergaan. Hieruit kwam naar voren dat zij teveel gedronken had.