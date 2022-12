Beschonken automobilist rijdt zich na honderd meter vast op trambaan in Den Haag

Flat heeft nog steeds stormscha­de van voorjaar door trage VvE: ‘Als het regent, staat hele gang onder water’

Kapotte brievenbussen door vuurwerk en eruit geknald en een kapotte lichtkoepel door stormschade. Maandenlang stond bij een wooncomplex in Delft de gang bij een bui onder water en nu nog ploft de post (in het meest gunstige geval) in andermans vakje. Bewoners vragen voortdurend aan de VvE-beheerder om reparaties uit te laten voeren. ,,Veel beheerders lopen tegen soortgelijke problemen aan bij onderhoud van grotere complexen.”

