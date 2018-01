Beschonken baby-oppas aangehouden

De politie werd gealarmeerd nadat omstanders zagen dat de vrouw de kinderwagen nodig had om zichzelf staande te houden. Om een indruk te krijgen van de toestand van de vrouw heeft de politie een blaastest afgenomen. De vrouw bleef meerdere malen zuigen in plaats van blazen in het alcoholtestapparaat. Voor de politie was dat genoeg reden om de vrouw aan te houden. De baby en de kinderwagen werden meegenomen naar het bureau, waar de politie zich ontfermde over de baby.