Beschonken bestuurder die fataal ongeluk veroorzaakte, wil rijbewijs terug

Sahand, die voor het ongeluk als slijter in Den Haag werkte, reed destijds met meer dan 108 kilometer per uur over de West-Kruiskade in Rotterdam en had de dubbele hoeveelheid toegestane alcohol in zijn bloed. In een bocht raakte hij de macht over het stuur kwijt en knalde op een lantaarnpaal. Twee vrouwen uit Den Haag die bij hem in de auto zaten, Zakia (21) en Karima (33) kwamen om het leven.