Beschonken man knalt op elektriciteitskast in parkeergarage

Steeds meer personeel in de zorg stroomt pas in op latere leeftijd

12:03 Het zorgpersoneel is op, maar de vraag groeit. Wat te doen? Zoek het buiten de zorg, lijkt steeds meer het credo. De zij-instromer is hot. 'De vastgoedwereld is keihard en materialistisch. Ik voelde me er niet meer thuis.'