Beschonken man slaapt roes uit in kledingkast, midden op de weg

Intocht Sponsor pikt taal van an­ti-Piet-activisten niet: ‘Bedreiging accepteer ik echt niet’

7:52 Niets dan goeds heeft Kick Out Zwarte Piet in petto tijdens de intocht van Sinterklaas in Den Haag op zaterdag 16 november. Dat kreeg glazenwasser Kamil Koca te horen van de actiegroep toen hij er informeerde of hij als geldschieter van het feest werd bedreigd. Wat hem betreft is hiermee de kous af.