Beschoten woning Noordstraat blijkt verkeerde doelwit

Binnen en buiten Slabbetjes­de­ba­cle met Westlandse uitspraken houdt Inge niet tegen

19:02 Ze is een Naaldwijkse ontwerpster. Haar kaarten, stickers, sleutelhangers en shirtjes gaan als warme broodjes over de toonbank. Behalve in het Westland. Maar daar wordt aan gewerkt.