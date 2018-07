'Besneeuwde bergtoppen doen mij wat'

Hoe was het om als vrouw-alleen op reis te gaan?

,,Heerlijk! Sinds ik veertien jaar geleden weduwe werd, ga ik er regelmatig in m'n eentje op uit. Dit keer was het een groepsreis met Peter Langhout Reizen. We hadden het heel gezellig met elkaar. Met 86 jaar ben je meestal de nestor van de groep. Als we van het felle zonlicht ergens het donker binnenstapte pakte ze allemaal m'n hand zodat ik niet zou struikelen.''

Wat heeft u gezien van de bergen?

,,De Matterhorn in al haar glorie. Ik hou van de bergen. Mijn moeder was een Duitse. Ik ben veel bij haar familie in de Poolse bergen geweest. Besneeuwde bergtoppen doen wat met mij. Ze geven me het gevoel iets dichter bij onze schepper te zijn. Vroeger klom ik. Nu namen we het treintje naar de top."

En het avontuur?

,,We hebben in de Glacier Express gezeten. Een trein die dwars door de bergen rijdt. Je gaat langs diepe afgronden en hebt de mooiste uitzichten. Het is dan heerlijk als aan het einde van zo'n rit de buschauffeur weer op je staat te wachten."

En de rest van de zomer?

,,Waarschijnlijk boek ik nog een reisje. Maar het is ook heerlijk om in de zomer op Scheveningen een harinkje te kopen en vanaf een bankje naar de mensen te kijken."