Best wat brandjes, maar: ‘Mijn hondje Beau wil elk jaar wel zo’n fijne jaarwisseling’

Burgemees­ter over ‘feestje’in Duindorp: ‘Ik snap de commotie, maar vraag ook om begrip’

15:32 Groot is de verontwaardiging over het feest dat in Duindorp onder het mom van een demonstratie op oudjaarsdag werd gevierd. Politici en bewoners noemden het ‘asociaal en onacceptabel’. ,,Een dikke middelvinger ook naar ons zorgpersoneel’’, meent de VVD.