Beste bloemist is Bloemenvink in Leidschendam: ‘Bloemen maken deel uit van het hele leven’

De jury heeft unaniem besloten dat de Bloemenvink de bloemist van het jaar 2019 is. ,,Ik kon vannacht écht niet slapen. Dit is iets wat je hoopt. Geweldig dat het gelukt is. Het mooie van bloemen is dat die deel uit maken van het hele leven: de mooie momenten, verdrietige momenten", zegt eigenaresse Judith Ebbers.