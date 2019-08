Beste IPA-bier van de hele wereld wordt in Den Haag gemaakt

De World Beer Award is een grote Britse wedstrijd, waarvoor brouwerijen uit de hele wereld in totaal 3500 van hun beste bieren blind laten keuren door een vakjury. Die deelt in tientallen categorieën prijzen uit, van obscure chocolade-koffie smaaksensaties tot een gewoon pilsner.

Handlanger deed mee in een vooraanstaande deelwedstrijd: IPA is wereldwijd hét door hipsters verafgode speciaalbier van het moment. De naam verwijst naar een speciale hopsoort, die het bier een hogere alcoholgraad en bitterheid meegeeft. Dat was nodig om ook tijdens de lange zeereizen naar Brits India genoeg vers bier aan boord te hebben om de bemanning rustig te houden. De Imperial hop is in in dit genre de sterkste soort.

Hoewel het bier lang houdbaar is, is het vers toch het lekkerst, vertelt brouwer Jasper Langbroek. ,,We hebben onze inzending dan ook vlak voor de deadline van de proeverij ingestuurd", vertelt hij.

Diepzoet

Het is een diepzoete IPA, die in de afdronk minder bitter is dan een reguliere. Precies wat nodig is om op te vallen, bij de WBA wordt volgens Langbroek juist bij deze soort erg veel ingezonden. ,,Dat je dan meteen de eerste keer dat je meedoet, wint, is heel gaaf." Kompaan wil haar handlanger dolgraag exporteren. ,,We produceren nu ongeveer vierduizend liter per maand, maar dat volume kan prima omhoog."