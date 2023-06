Beste veld van de Keuken Kampioen Divisie ligt volgens aanvoerders opnieuw in Den Haag

Gemeente kreeg 85 klachten over Muse, wind mogelijke oorzaak

De gemeente Den Haag kreeg ongeveer negentig meldingen over het concert van de Britse rockband Muse woensdagavond op het Malieveld. In 85 gevallen ging het om een klacht en er waren circa vijf ‘positieve reacties’, vertelt een woordvoerder aan het ANP. De gemeente zegt dat de stand van de wind er mogelijk voor zorgde dat de muziek in grote delen van de stad te horen was.