Beste vriendin Linda: 'Mijn liefste Willie was niet ziek of in de war'

Linda, de beste vriendin van Willie Dille, zegt dat zij de dagen voordat ze zichzelf van het leven beroofde ‘niet ziek en niet in de war’ was. ,,Ik had dagelijks contact met haar. Ik kan alleen herhalen wat de man van Willie ook al heeft gezegd: ze was niet ziek of in de war.''