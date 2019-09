Bestelbus in brand op Soestdijksekade

AZ nadert Ajax en PSV dankzij krappe zege op taai ADO

22 september AZ is ook na de uitwedstrijd tegen ADO nog ongeslagen in Den Haag. Het werd vanmiddag 0-1 voor de gasten na een door Teun Koopmeiners benutte strafschop. Voor AZ-aanvoerder was het alweer het derde opeenvolgende eredivisieduel waarin hij uit een pingel scoorde.