Bestelbus ramt zes geparkeerde auto's op Laan van Wateringse Veld, bestuurder aangehouden

VideoEen bestelbus is vannacht tegen zes auto's geknald die geparkeerd stonden op de Laan van Wateringse Veld in Den Haag. De bestuurder ging er vervolgens vandoor. Een 56-jarige verdachte is later door de politie aangehouden. ,,Hij wordt verdacht van het verlaten van de plaats van het ongeval en rijden onder invloed", aldus een politiewoordvoerster.