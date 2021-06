Bestelbus zwaar beschadigd door brand in Voorburg

Cultuurpa­leis Amare eindelijk van binnen zien? Eerste kaarten zijn nu te koop

15 juni De cultuurparel van de hofstad nadert zijn voltooiing. Er is lang over gesproken, de bouw liep uit en de kosten vlogen uit de bocht. Maar wie nieuwsgierig is wat je nu eigenlijk hebt voor 223 miljoen euro kan vanaf vanmiddag kaarten kopen voor de eerste voorstellingen in september.