Bestond er maar een valetparking voor politieke partijen, dan zou ik er wel een paar willen stallen

Dit land is af. Een beter bewijs dan het D66-plan is er niet. Om fietsers te verleiden de fietsenstalling in het centrum te gebruiken, dienen ze te worden opgevoed door een ‘frisse fietscoach’. Deze zorgt voor een contactmomentje als hij of zij jouw fiets aanneemt en deze voor jou in de stalling plaatst. Tevens krijg je een knuffel, een bloemetje en het verzoek een donorcodicil in te vullen. Nou ja, dat zouden ze het liefst ook doen.