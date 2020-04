Bestuur jeu-de-boulesvereniging Grand Cru ’82 hield bij afbranden blokhut hart vast voor vergaan clubhuis

Column Met de lokale dronkaards heb ik 1,5 meter bier weggeklokt tot de ontwijk­agent ons huiswaarts joeg

6:02 Met de internetverbindingen zit het wel goed in het pas opgeleverde paleis Huis ten Bosch. De familie van Oranje was niet van het internet te sláán. Ze hadden er duidelijk zin in. Begrijpelijk, gezien het alternatief: een dag doorbrengen in Maastricht.