Bestuur zwicht: Dikkerds tóch welkom in erewacht op 4 mei

De Haagse vereniging kreeg een stortvloed aan negatieve reacties over zich heen nadat één van haar leden vrijdag naar buiten bracht dat dikke mensen geen erewacht meer mogen staan bij de beroemde herdenkingsceremonie. Op de plek in de duinen bij Scheveningen waar in de Tweede wereldoorlog zo’n 250 mensen zijn geëxecuteerd, staan elk jaar zo’n vijftien van de 80 verenigingsleden erewacht.

Het opvallende besluit van de vereniging volgde op klachten van bezoekers en kijkers van de live tv-uitzending van de herdenking. Die zouden zijn afgeleid door de mensen die bijna uit hun tenue knapten.

Volledig scherm Bas Jongeneel zou volgens Vereniging Erepeloton Waalsdorp te zwaarlijvig zijn om nog in beeld te mogen met dodenherdenking. Nu blijkt hij alsnog welkom. © Frank Jansen Veel mensen, onder wie burgemeester Pauline Krikke van Den Haag en lokale politici als Richard de Mos spraken schande over de maatregel en noemen het weren 'bizar'. Vrijdag zei voorzitter Vincent Gaal nog achter dit besluit te staan. ,,Zegt u nou zelf, het ziet er toch ook niet uit als de knoopjes losschieten, omdat de overall te strak zit?’’, zei hij.

Draai van 180 graden

Inmiddels is hij 180 graden gedraaid. ,,Iedereen 'met het hart op de goede plaats' is welkom. Dik of dun’’, verklaart hij na intern spoedberaad met de andere leden van de vereniging. ,,Het had nooit zo in de notulen mogen komen. Wij hebben die fout gemaakt. Mea culpa.’’

Volgens secretaris Wendy Broer moet de tekst eerder worden gezien als waarschuwing: ,,Kijk uit dat je niet te dik wordt, anders pas je niet meer in de overall die de erewacht draagt.’’ De tenue gaan tot confectiemaat 60.

Wel benadrukt Gaal dat mensen met een fors bestuur zichzelf de vraag moeten stellen of zij de taak fysiek wel aankunnen. ,,Het is een zware functie, je moet lange tijd stil staan. Ik kan dat met mijn buik zelf ook niet meer zo lang volhouden.’’ Hij legt de verantwoordelijkheid bij de leden zelf. ,,Als iemand met maat 76 denkt de taak aan te kunnen, dan mag dat gewoon. Als hij niet in de tenue past, kopen we desnoods een grotere maat.’’