Bestuurder (22) overleden nadat auto in water komt bij Zuiderpark

Longkanker­pa­tiënt voor het eerst inwendig bestraald in HMC

9:28 Voor het eerst is in Haaglanden Medisch Centrum (HMC) een longkankerpatiënt inwendig bestraald. Het voordeel van deze methode is dat het veel preciezer is. Er wordt geen gezond weefsel, zoals de wervelkolom en de slokdarm, beschadigd.