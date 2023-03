Bestuurder (22) zonder rijbewijs aangehouden na aanrijding Binckhorst, verdacht van poging doodslag

Gans gedumpt in afvalbak: ‘We blijven ons verbazen over het wrede handelen van mensen’

Onder een vuilniszak, diep in een afvalbak zat een gewonde gans. De vogel werd er door iemand in gedumpt en heeft zeker een dag opgesloten gezeten in de container, meldt de Dierenambulance Den Haag.