Bestuurder bestelbusje rijdt door na ongeluk

Ook kinderen kunnen genieten van Rembrandt in het Maurits­huis

17:57 Wie was Rembrandt en waarom is hij nog altijd zo'n bekende kunstenaar? Had hij ook broers en zussen? En waar werd verf in de zeventiende eeuw van gemaakt? Kinderen komen er spelenderwijs achter in de tentoonstelling Hallo Rembrandt!, die vanaf 20 juli te beleven is in het Mauritshuis.