Bestuurder en bijrijder van scooter gewond na aanrijding met busje

ADO wil einde maken aan Zwols sprookje

14:55 ADO Den Haag kan morgen in Zwolle een clubrecord vestigen door voor de vierde keer op rij een uitwedstrijd in de eredivisie te winnen. De club is bezig aan sterke reeks. ,,Uit de laatste zes wedstrijden hebben we dertien punten gehaald’’, aldus trainer Fons Groenendijk. ,,Daar ben ik heel tevreden over, maar je wil altijd meer en beter.’’