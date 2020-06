Bestuurder gevlucht na aanrijding Van Boetzelaerlaan

VAN WIEG TOT GRAF Snackkar De Sport was heilig, na de sloop zou Cindy (46) zou nooit meer door haar Zuiderpark lopen

7:22 Snackkiosk De Sport was haar wereld die, na één brief, aan diggelen ging. Omdat ze een lieve en zorgzame moeder was slikte ze haar woede in en maakte er het beste van. Deze week in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Cindy Wiggers – Scholten (22 augustus 1973 – 5 mei 2020).