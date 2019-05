Bestuurder gewond na botsing met lantaarnpaal Rijswijk

Half juni komen de laatste Brono­vo-baby’s

12:34 Troonopvolgster prinses Amalia is er zondag 7 december 2003 geboren en ook haar zusjes kwamen er ter wereld, net als verschillende andere kinderen van de koninklijke familie plus talloze andere gezinnen uit Den Haag en omstreken. Maar in het weekeinde van 15 en 16 juni zullen in het Haagse ziekenhuis Bronovo de allerlaatste baby’s worden geboren, meldt het verantwoordelijke Haaglanden Medisch Centrum (HMC).