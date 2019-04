Bestuurder knalt tegen boom in Wassenaar, hulpdiensten vinden fles lachgas in achterbak

Docent Zoetermeer­se middelbare school besmet met mazelen

11:02 Na de mazelenuitbraak in Den Haag, duikt het virus ook in Zoetermeer op. Bij een docent van het Oranje Nassau College Parkdreef (ONC) is onlangs de diagnose gesteld. Dat laat de school vandaag aan deze site weten. De leerlingen, medewerkers en ouders zijn hiervan per brief op de hoogte gesteld.