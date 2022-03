Bestuurder knalt tegen geparkeerde Audi aan: schade is enorm

Welke straat in Den Haag is de liefste? ‘Een familielid is soms net te ver weg. Een buur is lekker dichtbij’

Nadat een vrouw onopgemerkt tien jaar lang dood in haar Rotterdamse woning lag, werden in onder meer Den Haag de Lief en Leedstraten opgericht. Om te voorkomen dat zoiets verschrikkelijks nog een keer zou gebeuren. Inmiddels zijn er ruim driehonderd straten die zich zo mogen noemen. Daarnaast is er een verkiezing Liefste Straat van Den Haag. De winnaar wordt zaterdag bekendgemaakt. Dit zijn de vijf finalisten in de race voor die titel.

