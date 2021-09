Bestuurder laat auto met hond erin achter na aanrijding met tram

Blijven of vluchten? Kamela Sarwar geeft tips aan nieuwko­mers: ‘Afghaanse vrouwen hebben ons nodig’

21 september Blijven of vluchten? Het was een hartverscheurende beslissing die Kamela Sarwar ruim acht jaar geleden moest nemen. Toen de taliban hoorde dat er een kritisch boek in haar woning lag, wist ze: in Afghanistan ben ik niet meer veilig. Ze liet haar huis en zelfs haar jongste kinderen achter en woont nu in Monster. ,,In mijn somberste momenten hield het eten van echte Hollandse pannenkoeken me op de been.”