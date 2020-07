Bestuurder laat spoor van vernieling achter na bizarre botsing met taxibus

Een automobilist heeft vannacht een flinke ravage aangericht aan de Loosduinseweg in Den Haag. Niet alleen zijn drie auto's aan puin gereden, ook moesten een paal en een boom het ontgelden. Wonder boven wonder hoefde er niemand naar het ziekenhuis te worden vervoerd.