Bestuurder met vuurwapen aangehouden bij verkeerscontrole in Den Haag

Ouders van Vermist Kind Alert-meis­je (12) reden haar naar Grieken­land en horen nu celstraf eisen

8 juli Een tenger meisje kijkt glimlachend in de camera als ze afgelopen februari als Vermist Kind Alert in de media komt. De politie maakt zich zorgen om de 12-jarige Mergem. Een week later blijkt ze ‘in goede gezondheid gevonden in het buitenland'. Voor hun rol daarin stonden haar Griekse ouders donderdag voor de rechtbank in Den Haag.