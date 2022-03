Bestuurder overleden aan verwondingen na ernstig ongeluk op A12 richting Den Haag

Boek over band Shocking Blue en Mariska Veres in de maak: ‘Wil voorkomen dat zij in vergetel­heid raken’

Het liedje ‘Venus’ is op Spotify liefst 60 miljoen keer gestreamd. Maar wie was dat bandje ook alweer? En die zangeres? Om te voorkomen dat Shocking Blue én leadzangeres Mariska Veres in de vergetelheid raken, maakt Leo Oldenburger nu een boek over deze Haagse popband die heel even wereldberoemd was.

4 maart