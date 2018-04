Bestuurder overleden nadat auto in water komt bij Zuiderpark

‘Zwem nog niet in zee, het water is veel te koud’

7:05 Wie deze warme dagen overweegt om in zee te zwemmen, moet oppassen. Het zeewater is met zes tot acht graden echt nog veel te koud, waarschuwt de reddingsbrigade. En omdat het strandseizoen officieel nog niet geopend is, is de kustwacht niet aanwezig.