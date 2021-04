Bestuurder ramt meerdere geparkeerde auto's op Loosduinsekade

Strongman Angelo wil maar één ding: 200 kilo tillen voor zijn overleden vader

10 april Krachtpatser Angelo van der Pas (28) weet één ding zeker: in juni moet en zal hij de eerste Nederlandse ‘strongman’ zijn die 200 kilo met gestrekte armen boven zijn hoofd kan tillen. De Delftenaar zal de beproeving in juni moeten afleggen zonder zijn allergrootste fan. ,,Mijn vader is in augustus overleden aan zijn hartziekte, dus ik zamel tegelijk ook geld in voor de Hartstichting. Ter ere van hem.”