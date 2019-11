Bestuurder richt ravage aan op Parallelweg en slaat op de vlucht

Icar kwam zijn straat ingelopen toen het ongeval net was gebeurd. Hij trof een ravage aan, de bestuurder was al gevlogen. ,,Mijn aanname is dat hij dronken was want in zijn auto hing een sterke alcohollucht. Ik heb zelf echt heel veel geluk gehad want mijn auto stond net iets verderop en is dus niet geraakt.”

Negen tot twaalf andere autobezitters hadden minder geluk. Een aantal wagens is total loss weggesleept. ,,Heftig om te zien”, zegt Icar. ,,Zeker omdat niet iedereen verzekerd was.” Dat de bestuurder überhaupt op de vlucht kon slaan, mag een wonder heten. ,,Hij had dood kunnen zijn als je de schade aan zijn auto ziet. De bumper is weg en de zijkant volledig ingedeukt. Hij moet haast wel verwondingen hebben opgelopen, maar is toch nog gevlucht.”

Het frustreert de fractievertegenwoordiger dat het al de zoveelste keer misgaat op de Parallelweg. ,,Als buurtbewoner, maar ook als politicus. Door snelheidsduivels is dit echt een onveilige straat aan het worden. In vergaderingen heb ik het onderwerp al eens aangekaart, want eerder waren hier ook al ongelukken. De belijning op straat ontbreekt en er wonen hier veel gezinnen met kinderen. Drempels of de snelheid terug naar dertig zou al veel schelen.”

Volledig scherm De bestuurder richtte een ravage aan op de Parallelweg © Nur Icar