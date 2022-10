Bestuurder rijdt door na aanrijding met auto op Kranenburgweg

Struikro­vers slaan afgelopen weekend hun slag in Den Haag: ‘Liever gered dan in de afvalbak’

Wie gratis nieuwe struiken of planten in de tuin of op het balkon wil hebben, hoeft ze als ‘struikrover’ alleen even zelf uit de grond te trekken. Zo wordt groen gered van de sloop en kan een grote vijgenboom uit Den Haag zelfs helemaal naar Drenthe verhuizen.

26 oktober