Bestuurder rijdt door rood, knalt op auto en neemt de benen

Familie Deli dakloos na felle brand bij de buren: ‘Hebben met onze gehandicap­te dochter Berfin (24) al twee nachten in de tuin geslapen’

4 juli De ellende stapelt zich op voor de familie Deli uit De Lier. Door een felle brand bij de buren vorige woensdag is hun huis aan de Eikenhof onbewoonbaar. De gehandicapte dochter Berfin (24) van Selahattin en Perihan heeft hierdoor twee dagen noodgedwongen op een matras in de tuin geslapen. ,,Het is een teleurstelling dat niemand iets voor ons kan betekenen.”