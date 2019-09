Bestuurder rijdt met auto tegen pui van juwelier aan Dierenselaan

Mannen achter illegale Haagse gokkasten veroor­deeld

9 september De politierechter heeft maandag exploitanten van een koffiehuis en supermarkt in Den Haag veroordeeld tot boetes en werkstraffen voor het illegaal laten gokken door bezoekers. Per ‘gokzuil’ werden winsten van 182.000 euro per jaar gehaald. De grote mannen achter de organisatie komen in december voor de rechter.