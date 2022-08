Bestuurder rijdt onder invloed van drugs tegen pilaar aan en heeft ook nog eens lachgasflessen bij zich

Cannabis

De automobilist mocht wel plaatsnemen achter in de politieauto omdat hij positief testte op THC en dus cannabis had gebruikt. Hij is daarom aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. In zijn wagen zijn ook meerdere lachgasflessen aangetroffen, het vervoer ervan is niet toegestaan in Den Haag. De auto is later door een berger afgesleept.