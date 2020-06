Bestuurder scheurt met 150 kilometer per uur door Scheveningen

As-Soennahdo­cent Mehmet A. veroor­deeld tot 80 uur werkstraf voor aanzetten tot vrouwenbe­snij­de­nis

13:52 As-Soennahdocent Mehmet A. (32) is zojuist door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 80 uur werkstraf of veertig dagen zitten voor het aanzetten tot vrouwenbesnijdenis. Justitie had twee weken geleden een hogere straf geëist.