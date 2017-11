Bestuurder scootmobiel gewond na aanrijding bestelbus

Video Kerstboom van 7 meter: 'Echt een knoepert'

12:45 Begin deze maand startte predikant Axel Wicke, via deze krant, zijn zoektocht naar een grote kerstboom die op kerstavond als sfeermaker kan dienen tijdens de viering in de Grote Kerk in Den Haag. En met succes, de ideale boom is gevonden. Gisteren ging Wicke een kijkje nemen bij de schenkers.