Bestuurder slipt en raakt lichtmast aan Lozerlaan

Video Lockdown Lego: ‘Nu de kinderen niet naar school kunnen, halen wij die maar in huis’

22 augustus Het vakantiegeld van Marieke de Mos en haar gezin gaat dit jaar niet op aan een reis, maar aan stenen. Want toen in maart de kinderen niet naar school konden, bedacht het gezin: dan halen we de school gewoon in huis. Na een half jaar is de lego-versie van de Montessorischool Waalsdorp bijna af.